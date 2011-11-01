Отмена некоторых поездов не означает потерю транспортного сообщения между городами - УЗ

Отмена курсирования некоторых поездов не означает потерю транспортного сообщения между городами, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

«Необходимость оптимизации экономики пассажирских перевозок уже просто перезрела. Сегодня сквозь призму анализа, как через увеличительное стекло, четко видно, какие поезда возят воздух, и в топках пустых пассажирских вагонов сжигают не уголь, а железнодорожные деньги. Лишь вдумайтесь, за последние 20 лет столько всего случилось в стране: у нас появилось огромное количество маршруток, автобусов, увеличилась перевозка авиатранспортом. Государственные заводы, к которым подвозили людей по государственным железным дорогам, уже выкуплены, наконец, население страны сократилось практически на 6 млн. человек. Но количество рейсов пассажирских поездов, которые курсируют по стране, не пересматривалось очень давно. Вот и выходит, что идет полупустой поезд, а параллельно с ним по этому же маршруту автобус, который также не может набрать достаточное количество пассажиров. Поэтому будем и в дальнейшем анализировать, пересматривать маршруты, вводить новые дневные экспрессы и не только в направлениях городов, принимающих чемпионат Евро-2012. Изменения неотвратимы - сегодня это уже ни у кого не вызывает сомнения. Железнодорожники должны двигаться вперед и развивать отрасль, а не консервировать то непростое состояние дел, которое сейчас есть», - сказал генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Однако, по словам гендиректора ведомства, это не значит, что регионы останутся без железнодорожного сообщения. В.КОЗАК отметил, что расписание будет откорректировано путем замены маршрутов, на которых количество пассажиров небольшое, и путем изменения периодичности курсирования поездов. При этом будут найдены варианты, которые позволят обеспечить транспортное сообщение между населенными пунктами Украины и сделать движение поездов более оптимальным.

В частности, планируется определить пересадочные узловые станции - комфортные, удобные по географическому положению, с достойным уровнем сервиса для пассажиров. При этом поэтапно, начиная с введения нового графика 2012/2013 гг. в мае 2012 года, будет увеличиваться количество дневных поездов, а на замену отмененных придут скоростные межрегиональные экспрессы.

«В любом случае пассажиры смогут добраться до областного центра пригородным поездом, дальше пересесть на комфортный, скоростной дневной поезд, или на ночной, в зависимости от дальности поездки, и доехать к месту назначения», - говорится в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, железные дороги призывают местные власти к тесному сотрудничеству в вопросе разработки оптимальной схемы сообщения, которая бы учитывала возможность подвоза пассажиров к железнодорожным пересадочным узлам, в частности, и автотранспортом.

По данным пресс-службы, до введения нового графика движения железнодорожники предлагают пассажирам альтернативные маршруты. В частности, для удовлетворения потребностей пассажиров и обеспечения стабильного железнодорожного сообщения вместо поезда №617/618 Хмельницкий-Киев, который прекратил курсирование с 1 ноября 2011 г., на участке Хмельницкий-Винница через станцию Хмельник вводится курсирование рельсового автобуса сообщением Хмельницкий-Винница два раза в сутки (туда и обратно) со всеми остановками, которые осуществлял поезд №617/618 Хмельницкий-Киев. График движения рельсового автобуса разработан с учетом возможности осуществления пересадок на станциях Хмельницкий, Калиновка и Винница на 10 пар поездов разных направлений.

Кроме того, поезд № 396/395 сообщением Одесса-Киев, который курсировал ежедневно, будет отправляться из Одессы по парным числам, а из Киева - по непарным.

При этом в обычном режиме курсируют еще 3 поезда №9/10, № 106/105, № 124/123 сообщением Одесса – Киев / Киев – Одесса.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» до конца 2011 года отменит 23 поезда, которые не пользуются спросом пассажиров, и изменит периодичность курсирования 13 поездов.