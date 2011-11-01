ЮЖД отменила 3 поезда внутреннего сообщения

Южная железная дорога отменила три поезда во внутреннем сообщении, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Как указывается в сообщении, в рамках проведенного аудита пассажиропотока на основе специальной автоматизированной системы анализа на ЮЖД установлено, что количество пассажиров, которые едут от начальной до конечной станции, не превышает 10%, то есть пассажирский поезд прибывает на конечную станцию практически пустой.

В связи с этим Южная железная дорога по согласованию с «Укрзализныцей» приняла решение отменить несколько поездов во внутреннем сообщении, а также сумскую прицепную группу из 3-4 вагонов в поезде Луганск - Киев Донецкой железной дороги.

В частности, ЮЖД планирует отменить курсирование убыточного поезда № 375/376 Харьков — Херсон.

«Этот поезд еще отправится в рейс 8 ноября, а затем, после соответствующего согласования с «Укрзализныцей», мы планируем перевести его в разряд сезонных, т.е. он будет курсировать только летом», - сказал начальник пассажирской службы ЮЖД Владимир ГУЛЯЕВ.

При этом пассажиры, желающие воспользоваться прямым железнодорожным сообщением, могут воспользоваться поездом Москва-Николаев, курсирующим через Харьков и Херсон.

Также с 8 ноября отменяются поезда № 637/638 Харьков - Купянск-Узловой (состоит из 2-3 вагонов) и № 127/128 Кременчуг - Львов (состоит из 5 вагонов).

В пресс-службе напомнили, что «Укрзализныця» также отменяет несколько межгосударственных поездов Южной железной дороги, которыми по прямому назначению пользуется минимальное количество пассажиров. В частности, это касается поездов № 53/54 Харьков - Уфа (вместе с беспересадочными вагонами Харьков-Красноярск и Харьков-Владивосток), № 385/386 Харьков - Липецк, № 311/312 Харьков - Калининград и № 323/324 Харьков — Мурманск.