Льготные ставки ввозной пошлины на транспортные средства и морские лодки могут уменьшить

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Таможенный тариф Украины, утвержденного Законом Украины “О Таможенном тарифе Украины”, и другие законодательные акты относительно описания и ставок ввозной пошлины на некоторые товары.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного решения проголосовали 267 народных депутатов из 372 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает внесение в Таможенный тариф Украины, а также ряд законов по вопросам применения вывозной пошлины изменений, направленных на обеспечение уменьшения льготных ставок ввозной пошлины на транспортные средства и морские лодки.