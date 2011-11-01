В Украине с начала года отремонтировано и построено 1510 автодорог

В Украине с начала года (по состоянию на 26 октября т.г.) отремонтировано и построено 1510 автодорог общего пользования, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В частности, в текущем году открыта транспортная развязка на 128 км автодороги Киев - Чоп вблизи Житомира. На маршруте Москва - Харьков - Симферополь введены в эксплуатацию 28 км автодороги Харьков - Щербаковка, в Сумской области - 88,1 км автомобильной дороги М-02 Копти - Глухов - Бачевск, на Волыни - 27 км автомобильной дороги М-07 Киев - Ковель - Ягодин, на Черниговщине и Киевщине - дорога Чернигов - Пакуль - Славутич протяженностью 73 км.

Кроме того, в текущем году открыто движение на новом обходе пгт Бабанка Черкасской области международной автодороги Стрый - Тернополь - Кировоград - Знаменка, соединяющей Восток и Запад Украины, а также на автодорогах Ульяновка - Николаев, Севастополь - Балаклава, Одесса – Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог) и др.

В пресс-службе отметили, что сегодня продолжаются работы на автодорогах Киев-Житомир и Киев-Харьков-Довжанский (от Полтавы до Лубен), строится подъезд к г. Ирпень, завершается строительство обхода города Днепропетровск.

Кроме того, к концу 2011 года планируется завершить ремонтные работы на подъездах к международным пунктам пропуска Львов – Рава-Русская, Львов - Шегини и открыть движение на дороге Львов - Краковец протяженностью 54,4 км.

В министерстве напомнили, что Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ поставлена задача открыть в 2012 году движение не менее чем на 2000 км отечественных дорог.

Справка УНИАН. В Украине в 2010 году было отремонтировано и открыто движение на автодорогах общественного пользования протяженностью 973 км, в 2009 году - на 92 км дорог.