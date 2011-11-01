Кабмин продлил программу реформирования ж/д транспорта до 2019 года

Кабинет министров Украины своим постановлением №1106 от 26 октября т.г. продлил срок действия Государственной целевой программы реформирования железнодорожного транспорта до 2019 года (включительно).

Об этом говорится в постановлении, размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, на первом этапе (2010-2012 гг.) предусматривается усовершенствование нормативно-правовой базы, создание государственного акционерного общества железнодорожного транспорта, внедрение механизма распределения финансовых потоков по видам хозяйственной деятельности.

На втором этапе (2013-2015 гг.) планируется формирование вертикально интегрированной производственно-технологической системы ж/д транспорта, структурированной по видам деятельности, с внедрением автоматизированной системы учета и управления; усовершенствование тарифной политики, обеспечение свободного ценообразования в конкурентных секторах рынка транспортных услуг; создание головного и регионального центров управления перевозками; внедрение механизма финансовой поддержки пассажирских перевозок; создание организационно-правовых условий для функционирования частных операторов пассажирских перевозок; создание в сфере пригородных и региональных пассажирских перевозок хозяйственных обществ, корпоративные права на которые будут принадлежать органам исполнительной власти; оптимизация организационной структуры ж/д транспорта.

На третьем этапе (2016-2019 гг.) предусматривается ликвидация перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых путем внедрения механизма финансовой поддержки пассажирских перевозок; создание хозяйственного общества в сфере пассажирских перевозок в далеком и местном сообщениях, корпоративные права на которое будут принадлежать обществу; увеличение количества частных компаний, владеющих парком пассажирских вагонов; создание местных железных дорог, владеющих объектами инфраструктуры и движимым составом, на базе подразделений промышленного ж/д транспорта, малодейственных и узкоколейных участков; развитие сети логистических комплексов, складских и распределительных терминалов.

Ориентировочный объем средств для выполнения первого и второго этапов программы составляет 9 млрд. 329,95 млн. грн.(из госбюджета — 4 млрд. 094,9 млн. грн., из местных бюджетов — 3 млрд. 953,6 млн. грн., других источников — 1 млрд. 281,45 млн. грн.). Объем средств, необходимый для реализации третьего этапа программы, будет определен во время утверждения соответствующих задач и мероприятий.

Напомним, 16 декабря 2009 г. правительство одобрило проект постановления об утверждении Госпрограммы реформирования железнодорожного транспорта на 2010-2015 годы. В соответствии с проектом, Государственная программа реформирования железнодорожного транспорта до 2015 г. будет осуществляться в три этапа.