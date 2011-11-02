Белорусская железная дорога корректирует расписание движения поездов в сообщении с Украиной

Минск. Белорусская железная дорога (БЖД) корректирует расписание движения поездов в сообщении с Украиной.

Об этом собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь сообщили в пресс-службе БЖД.

Для корректировки расписания временно приостановлена предварительная продажа билетов с 3 декабря на поезда в сообщении с Украиной, а также на транзитные поезда, следующие по территории Беларуси в сообщении с Украиной.

Транзитные поезда №19/20 Одесса-С.-Петербург, №48/47 Львов-С.-Петербург, №54/53 Киев-С.-Петербург, №62/61 Кишинев-С.-Петербург, №311/312 Харьков-Калининград, №323/324 Харьков-Мурманск, №336/335 Днепропетровск-С.-Петербург, №348/347 Мариуполь-С.-Петербург следуют с возможным опозданием до одного часа.

Также, как сообщили в пресс-службе БЖД, со вчерашнего дня в Беларуси повышена стоимость проезда в пассажирских поездах международного сообщения.

Справка УНИАН. Необходимость корректировки расписания вызвана решением Верховной Рады Украины о переходе страны на зимнее время. Всего в сообщении с Украиной и транзитом по территории Беларуси с измененным расписанием в период с 30 октября по 2 декабря будет следовать 21 поезд.