«Укрзализныця» усовершенствует логистику пассажирских перевозок

«Укрзализныця» усовершенствует логистику пассажирских железнодорожных перевозок, сократив нахождение составов в пути и увеличив пассажиропоток.

Об этом заявил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, автоматизированная система анализа пассажиропотока засвидетельствовала, что сегодня достаточно много пассажирских поездов дальнего следования перевозят малое количество пассажиров, длительное время находятся в дороге, а это влияет на конкурентоспособность железных дорог по сравнению с другими видами транспорта.

«Инерция, по которой мы перевозили пассажиров по маршрутам, которые сложились еще в советское время, закончилась. Взять хотя бы поезд Запорожье-Бердянск. Маршруткой люди доезжают за 2,5 часа, а наш поезд в дороге 6 часов, потому что едет объездной дорогой. Зачем, спрашивается, его удерживать? Похожая ситуация и на многих других направлениях. Будем анализировать и пересматривать маршруты», - цитирует пресс-служба гендиректора

"Укрзализныци".

В.КОЗАК подчеркнул, что логистика железнодорожных пассажирских перевозок будет строиться по европейскому образцу. Он сообщил, что в настоящее время создаются скоростные пассажирские коридоры, по которым новые межрегиональные поезда будут пересекать Украину от границы к границе за 10 часов. Перевозку дневными поездами, в частности, планируется обеспечивать между городами Киев-Львов, Киев-Донецк и Киев-Харьков.

В то же время, как отметил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр ИВАНЬКО, сегодня, например, из Донецка во Львов пассажир едет 22 часа, а вскоре будет добираться вдвое быстрее. Посадка пассажиров в дневные поезда будет происходить в областных центрах и на больших железнодорожных узлах (хабах), куда их будут подвозить пригородные и региональные поезда и автотранспорт.

Справка УНИАН. На железных дорогах Украины в настоящее время проводятся работы по реконструкции и строительству объектов железнодорожной инфраструктуры на направлениях внедрения скоростного движения пассажирских поездов Львов - Здолбунов - Шепетовка - Коростень - Киев, Киев - Полтава - Харьков, Киев - Полтава - Червоноград - Лозовая - Донецк, общей протяжностью 1492 км, которые будут обеспечивать железнодорожное сообщение между городами-участниками Евро-2012. В дальнейшем скоростное движение будет внедрено и на других направлениях пассажирского движения. В соответствии с условиями заключенных контрактов с корейским производителем «Hyundai Rotem» на закупку 10-ти межрегиональных двухсистемных электропоездов, 6 из них планируется поставить в Украину к началу Евро-2012, 4 других - до конца 2012 года. По контракту с АО « Skoda vagonka» планируется закупить 2 межрегиональных двухэтажных электропоезда, по контракту с ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» - 2 межрегиональных поезда локомотивной тяги.