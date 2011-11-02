Летчики Як-42 могли предотвратить авиакатастрофу под Ярославлем – МАК

Москва. Летчики разбившегося Як-42 под Ярославлем могли предотвратить авиакатастрофу, если бы вовремя прекратили взлет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал председатель технического комитета Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей МОРОЗОВ на пресс-конференции в Москве.

«Своевременная оценка ситуации экипажем и принятие решения о прекращении взлета вместо установки взлетного режима двигателей за примерно 1 тыс. метров до торца взлетно-посадочной полосы на скорости большей скорости принятия решения, определенной экипажем, позволило бы предотвратить авиационное пришествие» - сказал А.МОРОЗОВ.

В тоже время, по его словам, экипаж вариант прекращения взлета не рассматривал.

Также А.МОРОЗОВ сообщил, что разбивший Як-42 был полностью исправлен.

«Самолет Як-42 был исправлен при вылете из Ярославля. Отказов в работе самолета, двигателей и систем, в том числе тормозной системы, не выявлено. Пожара, взрывов и разрушения самолета до столкновения с препятствием и с землей не было», - сказал он.

Между тем А.МОРОЗОВ заявил, что в организме второго пилота Як-42 обнаружен препарат, замедляющий реакцию.

«В организме второго пилота обнаружен фенобарбитал – препарат, оказывающий тормозящее действие на центральную нервную систему, запрещенный к применению пилотами. Лица, использующие этот препарат, не могут быть допущены к выполнению полетов», - сказал А.МОРОЗОВ.

Он также сообщил, что по представленной медицинской документации на второго пилота со ссылкой на наблюдавшего его невролога, с 2000 года у него отмечается снижение рефлексов на ногах, а с 2005 - и на руках, что косвенно говорит о поражении периферических нервов, то есть развитии у него полинейропатического синдрома.

Представитель МАК отметил, что врач-невролог в 2007 году назначил второму пилоту препарат нейромидин, который применяется для улучшения нервно-мышечной передачи. По его словам, полинейропатический синдром проявляется в том числе в виде нарушения координации движения ног и контроля их пространственного положения.

А.МОРОЗОВ подчеркнул, что, кроме этого, пилоты разбившегося под Ярославлем Як-42 не имели должного количества часов налета на данном самолете после переучивания с самолета типа Як-40.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек 7 сентября выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист А.Галимов, который позже скончался. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.