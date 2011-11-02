Причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем стала ошибка экипажа – МАК

Москва. Причиной катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем стала ошибка экипажа, нажимавшего на тормоз при взлете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель Технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета Алексей МОРОЗОВ.

«Результатом летного эксперимента опытными летчиками-испытателями установлено, что ошибочное отжатие тормозных педалей экипажем в процессе разбега возможно только, если ноги пилота на педали стоят неправильно и находятся на тормозных площадках. При этом небольшое по величине и усилиям нажатие на педали может быть не замечено пилотом», - сказал А.МОРОЗОВ.

Он подчеркнул, что отжатие тормозных педалей мог произвести как командир, осуществлявший активное пилотирование, так и второй пилот.

«Из-за отсутствия на средствах объективного контроля на Як-42 контроля параметров работы тормозной системы однозначно определить, кто из пилотов осуществлял подтормаживание, не представилось возможным. Это (пилоты) в равной степени могли сделать», - сказал он.

А.МОРОЗОВ сообщил, что один из пилотов при взлете самолета жал на тормоза, в результате чего тормозящая сила составила 8 тонн.

«Величина обжатия тормозных педалей не была постоянной, а увеличивалась с течением времени. Максимальная величина тормозящей силы составила примерно 8 тонн», - сказал он.

По словам А.МОРОЗОВА, по всей видимости, пилот не просто жал на тормозные педали, а буквально упирался в них, вытягивая штурвал вверх.

Он также сообщил, что ручка стояночного тормоза находилась в момент взлета в положении «выключено».

По его словам, скорость самолета перед взлетом была ниже необходимой на 20 километров в час.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября под Ярославлем разбился самолет Як-42. На борту находилась местная хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены летели в Минск на игру первого тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Из 45 человек 7 сентября выжили только член экипажа Александр СИЗОВ и хоккеист А.Галимов, который позже скончался. На борту самолета также находились граждане Украины Виталий Аникиенко, Даниил Собченко и Александр Вьюхин.