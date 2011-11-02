Железные дороги Украины разместят трехлетние облигации на 1,8 млрд. грн.

Железные дороги Украины разместят трехлетние облигации с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АО «УкрСиббанк», выступающего лид-менеджером эмиссий.

Согласно сообщению, в частности, на биржах будут размещены бумаги государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» серии В на сумму 300 млн. грн., государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» серии С на сумму 300 млн. грн., государственного предприятия «Донецкая железная дорога» серий В и С на сумму 200 и 300 млн. грн. соответственно, уставного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога» серии В на сумму 300 млн. грн., государственного предприятия «Одесская железная дорога» серии В на сумму 200 млн. грн. и государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» серии В на сумму 200 млн. грн.

Срок обращения облигаций - 3 года.

Размещение будет проводится с 1 ноября через Фондовую биржу “ПФТС”, Украинскую межбанковскую валютную биржу и Фондовую биржу “Перспектива“. Лид-менеджер выпусков - АО «УкрСиббанк», со-менеджер выпусков - ПАО «ПУМБ», андеррайтер выпусков - ООО «Спарта Капитал», со-андеррайтер выпусков: ПАО «Укрсоцбанк», платежный агент - АО «УкрСиббанк».

Как сообщал УНИАН, со ссылкой на андеррайтера выпусков ООО «Спарта Капитал», ставка доходности по выпускаемым бумагам составит 14,5% годовых.

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

В августе текущего года железные дороги погасили облигации внутреннего займа на сумму 753,7 млн. грн.