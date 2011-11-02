В Донецке компания ВОЛЯ презентовала самый быстрый интернет-стандарт

Сегодня в Донецке ведущий украинский общенациональный провайдер – компания ВОЛЯ презентовала самый быстрый на сегодня в мире интернет-стандарт для домашних пользователей – DOCSIS 3.0, который открывает для пользователей всемирной сети абсолютно новые возможности: Интернет со скоростью до 150 Мбит/с.

Как передает корреспондент УНИАН, об этих новых возможностях для домашнего интернет-пользователя в Донецке рассказал на презентации генеральный директор компании ВОЛЯ Эрик ФРАНКЕ.

«С 1 ноября ВОЛЯ предлагает в Донецке самый скоростной интернет-стандарт для массового домашнего сегмента - DOCSIS 3.0, который обеспечивает скорость до 150 Мбит/с – выше, чем любые другие существующие сегодня технологии», - сказал гендиректор. При этом он добавил, что «благодаря внедрению этого технологического решения максимальная скорость в предлагаемых абонентам безлимитных пакетах увеличена в 4 раза».

Э.ФРАНКЕ подчеркнул, что основная цель, которую сегодня поставила перед собой ВОЛЯ, – это «улучшить обслуживание клиентов путем упрощения, повышения удобства и эффективности процессов взаимодействия с клиентом».

«Стратегия ВОЛИ – это два плюс один, то есть лучший сервис и лучший продукт плюс эффективные бизнес-процессы», - неоднократно повторил гендиректор компании.

Он отметил, что компанией за последние 3 года по Украине было инвестировано в данные интернет-технологии 300 млн. грн., а в город Донецк только за последний 2011 год было инвестировано в новейшее техническое оборудование и инфраструктуру сети около 10 млн. грн.

«Внедрение инновационного стандарта – это инвестиции ВОЛИ не только в развитие телекоммуникационных услуг, но и в целом в Донецк», - сказал Э. ФРАНКЕ.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения - доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации - высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.