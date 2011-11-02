КГГА планирует презентовать в декабре первый трамвай киевского производства

Киевская городская государственная администрация планирует в декабре текущего года презентовать первый трамвай, который будет произведен в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ в ходе круглого стола "Стратегия развития Киева: как будет выглядеть украинская столица через 15 лет, и каково место бизнеса в ее развитии?».

«Мы намерены развивать электротранспорт – трамваи и троллейбусы. Трамваи намерены производить в городе Киеве. Наш опыт покупки вагонов показал, что мы можем делать это у себя в городе – наладить производство и иметь более дешевые по цене, но более высокие по качеству образцы, поэтому в декабре мы уже представим первый вариант нашего киевского легкого трамвая», - сказал глава КГГА.