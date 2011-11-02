«Интертелеком» запустил беспроводную связь в двух городах Крыма

Оператор сотовой связи «Интертелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть местной беспроводной связи стандарта CDMA в городах Судак и Феодосия.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В обоих городах введенная в строй номерная емкость составила по 1 тыс. номеров в каждом.

Общая номерная емкость местной беспроводной связи стандарта CDMA компании в АР Крым составляет 6 тыс. номеров в гг. Саки, Судак, Феодосия, Евпатория, Ялта.

Справка УНИАН. «Интертелеком» (Одесса) оказывает услуги сотовой фиксированной и мобильной связи в стандарте CDMA во всех регионах Украины. Абонентская база компании на конец сентября 2011 года составила более 705 тыс.человек.