«Интертелеком» запустил беспроводную связь в двух городах Крыма
18:00, 02 ноября 2011Транспорт/Связь
0
Оператор сотовой связи «Интертелеком» ввел в коммерческую эксплуатацию сеть местной беспроводной связи стандарта CDMA в городах Судак и Феодосия.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.
В обоих городах введенная в строй номерная емкость составила по 1 тыс. номеров в каждом.
Общая номерная емкость местной беспроводной связи стандарта CDMA компании в АР Крым составляет 6 тыс. номеров в гг. Саки, Судак, Феодосия, Евпатория, Ялта.
Справка УНИАН. «Интертелеком» (Одесса) оказывает услуги сотовой фиксированной и мобильной связи в стандарте CDMA во всех регионах Украины. Абонентская база компании на конец сентября 2011 года составила более 705 тыс.человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter