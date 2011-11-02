Стоимость строительства четвертой ветки метро на Троещину составит 1,5 млрд. долл.

Стоимость проекта по строительству четвертой ветки метрополитена на массив Троещина в Киеве оценивается в 1,5 млрд. долл.

Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО в ходе круглого стола «Стратегия развития Киева: как будет выглядеть украинская столица через 15 лет, и каково место бизнеса в ее развитии?».

«Общая стоимость проекта порядка около 1,5 млрд. долл. Это под ключ, с вагонами, с депо, со станциями метрополитена», - сказал он.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что консультации по схеме реализации проекта строительства четвертой ветки метрополитена проводит «Сбербанк России», который реализовал несколько инвестиционных проектов по строительству метрополитена и платных дорог в России.

«Также мы сейчас со «Сбербанком России» ведем проект возможного финансирования по принципу государственно-частного партнерства четвертой ветки метрополитена», - сообщил замглавы КГГА.

По его словам, проект подразумевает несколько этапов: разработка предпроектного предложения и схемы оптимизации транспортного движения в Киеве, проведение инвестиционного конкурса финансирования проектной документации, разработка бизнес-плана, проведение инвестиционного конкурса по привлечению инвестора для всего проекта (консорциум банков).

«Проводится инвестиционный конкурс и определяется инвестор с последующим концессионером или управителем данного объекта», - добавил он.

В частности, разработку схемы оптимизации транспортного движения Киева планируется завершить в 2012 году.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что разработку проекта, кроме «Сбербанка России», готовы также профинансировать «Укрэксимбанк», «ВТБ Банк», «Дойче банк».

Стоимость разработки проектной документации составляет 5% от стоимости проекта.