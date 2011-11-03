Фирташ намерен инвестировать в порт «Ника-тера» 150 млн. долл.

Украинский бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ намерен инвестировать в ООО «МСП (морской специализированный порт) «Ника-тера» 150 млн. долл.

Об этом он сообщил в интервью газете «День».

«Сегодня порт переваливает 4—4,5 млн. тонн продукции в год. Первый этап развития порта — 150 млн. долл. инвестиций» - сказал он.

По словам Д.ФИРТАША, инвестиции позволят увеличить пропускную способность порта в 3 раза.

«Через полтора года «Ника-тера» должен увеличить пропускную способность до 12—15 миллионов тонн. Также мы планируем расширять склады в порту — это упростит экспорт удобрений» - отметил Д.ФИРТАШ.

Как ранее сообщалось в СМИ, структуры Group DF Д.ФИРТАША сконцентрировали 100% ЗАО «Морской специализированный порт «Ника-тера».

Справка УНИАН. Украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ принадлежит Группа компаний Group DF.

Group DF владеет 90% акций компании OstChem Holding AG, которая в свою очередь контролирует 50%-1 акция ЗАО «Крымский Титан» – предприятия, выпускающего диоксид титана, минеральные удобрения, красный железо-окисный пигмент, серную кислоту, сернокислый алюминий, железный купорос, жидкое стекло.

Под контролем Д. ФИРТАША находится почти 70% производства аммиака в Украине, около 60% – карбамида и 100% – аммиачной селитры. В феврале этого года стало известно, что Д.ФИРТАШ купил черкасский "Азот", в сентябре 2010 г. было объявлено, что концерн "Стирол" вошел в Ostchem Group – химический холдинг в составе Group DF, а в начале февраля подтвердилось приобретение бизнесменом Северодонецкого "Азота". В Украине Group DF контролирует также "Ривнеазот".

Д.ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.