Недостаток финансов не позволяет улучшить качество пригородных перевозок - "Укрзализныця"

"Укрзализныця" не имеет возможности улучшить качество пригородных перевозок вследствие острого недостатка финансовых ресурсов и специализированного подвижного состава.

Об этом идет речь в сообщении ведомства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, за 9 месяцев 2011 года убытки от пригородных железнодорожных перевозок составили свыше 2,3 млрд. грн. Покрытие расходов доходами составляет лишь 11%.

Также в сообщении идет речь о том, что эксплуатация пригородных поездов стоит дорого, а используются они часто крайне нерационально.

В частности, средняя населенность поездов повышенного комфорта №801/802 соединением Тячив–Ужгород и №803/804 соединением Хуст–Ужгород Львовской железной дороги за месяц составляла 11%, в будние дни - от 2 до 5%. В то же время, эксплуатационные расходы дизель-поезда в среднем за месяц составляют 700 тыс. грн., а выручка от реализации билетов - 79 тыс. грн. Убытки железной дороги в месяц составляют 621 тыс. грн. Ухудшает ситуацию в пригородном секторе пассажирских перевозок и задолженность облгосадминистраций за льготные перевозки граждан. За 9 месяцев 2011 года «Укрзализныця» перевезла пассажиров льготных категорий на сумму почти 1150 млн. грн., а компенсации получены лишь в 25-процентном объеме.

«Мы отметили такую интересную закономерность: чем более богатый бюджет области, города, тем хуже они расплачиваются с железной дорогой. И наоборот, регионы с более скромными возможностями стремятся компенсировать нам хоть бы 70-80% от положенной суммы», - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

В частности, по его словам, Харьковская область задолжала ведомству 27 млн. грн., Киев - 45 млн. грн. Сумма компенсации традиционно составляет 20-30% от необходимого.

На сегодня перед железными дорогами Украины поставлено задание перейти на новый уровень комфортности и качества обслуживания пассажиров. Железные дороги готовы к конструктивному диалогу относительно оптимальной организации транспортного пригородного соединения, также готовы идти навстречу местной власти в вопросах сохранения объемов движения пригородных поездов при условии компенсации убытков в соответствии с действующим законодательством.