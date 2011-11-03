"Укрзализныця" и Профсоюз железнодорожников пролонгировали Отраслевое соглашение

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины 2 ноября пролонгировали на 2012 год Отраслевое соглашение, основным содержанием которой стало сохранение существующих отраслевых льгот и социальных гарантий железнодорожников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, общая сумма социального корпоративного пакета (кроме заработной платы) на предприятиях "Укрзализныци" составляет 3 млрд. грн. ежегодно.

«Пролонгация Отраслевого соглашения на 2012 год была связана с необходимостью продления ее действия в соответствии с действующим законом. Продление действия соглашения позволило сохранить социальные гарантии и льготы железнодорожников, которые действуют на сегодняшний день. Согласно Отраслевому соглашению на 2012 год "Укрзализныця" инвестирует в льготы и социальные гарантии железнодорожников свыше 3 млрд. грн.», - отметил председатель совета Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим ТКАЧЕВ на церемонии подписания.

Отраслевое соглашение предусматривает реализацию ряда социальных мер, направленных на повышение уровня жизни железнодорожников, создание условий для работы и полноценного отдыха. В частности, среди основных социальных гарантий: возможность предоставления беспроцентных ссуд для индивидуального, кооперативного жилищного строительства; бесплатный проезд железнодорожным транспортом согласно установленным нормам; бесплатная медицинская помощь железнодорожникам и членам их семей в отраслевых медицинских заведениях; обязательные медицинские обследования работников за счет средств предприятий, организаций и учреждений отрасли; проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на восстановление трудоспособности работников по основным профессиям в отраслевых и специализированных оздоровительных учреждениях.

«В настоящее время "Укрзализныця" - крупнейший социально ответственный работодатель страны и останется им даже в период перемен, в которые сейчас входит. Предприятие не сокращает рабочие места, а, напротив, находится в постоянном поиске новых профессиональных кадров», - заявив генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и профсоюзами является основным отраслевым документом, который устанавливает минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы оплаты и условий труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей – представительский орган, который уполномочен вести переговоры с "Укрзализныцей", чтобы находить с ней компромиссы в решении важных вопросов обеспечения условий труда работников отрасли.