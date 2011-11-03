УЗ призывает СМИ не использовать недостоверную информацию о грядущих увольнениях

«Обращаюсь к журналистам со следующим предложением. Если представитель СМИ предоставит достоверные факты (копии приказов, распоряжений и др. документов, регламентирующих освобождение железнодорожников сверху), я буду лично признателен за такого рода помощь. Если будет подтверждена подлинность этих документов, то руководитель, который их подписал, будет уволен, несмотря ни на что », - такое заявление сделал Генеральный директор Укрзализныци Владимир Козак, комментируя информацию о возможном массовом сокращении работников на железных дорогах и предприятиях отрасли .

«Мы набираем людей, учим их, у нас высокая естественная текучесть кадров, поэтому спекуляции на тему сокращений - абсолютно безосновательны и используются с целью расшатывания стабильной работы предприятия и решения своих личных интересов», - предупредил глава предприятия.

Со своей стороны, пресс-центр Укрзализныци призвал представителей СМИ внимательнее и более взвешенно предоставлять информацию, и не перепечатывать ложные сведения, имеющие скандальный оттенок и сеющие паническое настроение в обществе.