Козак советует не делать из железной дороги врага из-за отмены убыточных маршрутов

Генеральный директор Укрзализныци Владимир Козак убежден, что формировать логистику транспортного сообщения в регионах нужно путем активного сотрудничества руководства ОГА и железных дорог. «С большой долей вероятности можно предположить, что руководство некоторых областей, которых мало заботит железнодорожная экономика, будет требовать оставить без изменений убыточные маршруты. Здесь отвечу просто. Если местная власть начнет обращать внимание на проблемы железной дороги - это уже будет большой прорыв. Она должна понять, если указывать пальцем на железную дорогу и говорить жителям, что мы хорошие, это железнодорожники плохие, никому от этого легче не станет, это тупик. Мы должны совместно как руководство области, так и железной дороги, отвечать за перевозки пассажиров в пригородном сообщении », - заявил Владимир Козак.

Ведь именно руководители города, района или области имеют первоочередное заинтересованность в перевозке пассажиров. «Еще раз обращаемся к местным властям с призывом разработать оптимальную схему организации регионального сообщения. Железные дороги совместно с местными властями должны определиться на местах, каким образом будет осуществляться подвоз пассажиров - где остается электричка, где поедет маршрутное такси, где - автобус. Это общеевропейская практика », - подчеркнул гендиректор. УЗ.

Руководство железных дорог Украины и Укрзализныци неоднократно обращалось к облгосадминистрациям с предложениями по совместной организации пригородных перевозок: это получение заказов на перевозки, возможность создания пригородных компаний, выделение средств на приобретение моторвагонного подвижного состава (что обусловлено статьей 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте»). Укрзализныця даже предлагала купить на деньги автобусы и передать их в коммунальную собственность для замены наиболее убыточных пригородных маршрутов. Однако ни по одному из предложенных вариантов понимание не было найдено.

В то же время, по информации ж/д ведомства, есть и исключения. Например, киевская власть вместе с ЮЗЖД ввели в действие столичную кольцевую электричку. Этот проект оценен руководством страны на самом высоком уровне.

Железные дороги Украины разместят трехлетние облигаций на 1,8 млрд. грн.

Киев. 2 ноября. УНИАН. Железные дороги Украины разместят трехлетние облигации с ежеквартальной выплатой процентов на общую сумму 1,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АО «УкрСиббанк», выступающего лид-менеджером эмиссий.

Согласно сообщению, в частности, на биржах будут размещены бумаги государственного предприятия «Приднепровская железная дорога» серии В на сумму 300 млн. грн., государственного территориально-отраслевого объединения «Юго-Западная железная дорога» серии С на сумму 300 млн. грн., государственного предприятия «Донецкая железная дорога» серий В и С на сумму 200 и 300 млн. грн. соответственно, уставного территориально-отраслевого объединения «Южная железная дорога» серии В на сумму 300 млн. грн., государственного предприятия «Одесская железная дорога» серии В на сумму 200 млн. грн. и государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога» серии В на сумму 200 млн. грн.

Срок обращения облигаций - 3 года.

Размещение будет проводится с 1 ноября через Фондовую биржу “ПФТС”, Украинскую межбанковскую валютную биржу и Фондовую биржу “Перспектива“. Лид-менеджер выпусков - АО «УкрСиббанк», со-менеджер выпусков - ПАО «ПУМБ», андеррайтер выпусков - ООО «Спарта Капитал», со-андеррайтер выпусков: ПАО «Укрсоцбанк», платежный агент - АО «УкрСиббанк».

Как сообщал УНИАН, со ссылкой на андеррайтера выпусков ООО «Спарта Капитал», ставка доходности по выпускаемым бумагам составит 14,5% годовых.

Справка УНИАН. Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

В августе текущего года железные дороги погасили облигации внутреннего займа на сумму 753,7 млн. грн.