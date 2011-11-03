АМК рекомендовал Киевгорсовету предотвратить нарушения на рынке телекоммуникаций

Антимонопольный комитет Украины официально рекомендовал Киевскому городскому совету принять меры с целью предотвращения нарушений конкурентного законодательства на рынке размещения телекоммуникационных сетей в жилых и нежилых зданиях коммунальной собственности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В частности, Киевский городской совет обязан принять меры для снижения тарифа на размещение телекоммуникационных сетей и пересмотреть механизм распределения суммы полученных платежей, определенный решением от 14 июля 2011 года № 378/5765 «О вопросе благоустройства деятельности субъектов ведения хозяйства в отрасли связи и информационных технологий».

Так, отмеченным решением Киевсовет поручил КП «Киевжильеспецэксплуатация» осуществлять мониторинг и координацию размещения субъектами ведения хозяйства телекоммуникационных сетей в зданиях коммунальной собственности, заключать соответствующие договоры. Кроме того, во время определения размера тарифа на указанную услугу (а он составляет 60 грн. для субъектов ведения хозяйства) затраты рассчитываются на каждую квартиру жилого здания без учета того, пользуются обитатели соответствующими услугами или нет.

По данным АМК, лишь 25% от суммы полученных предприятием платежей за размещение сетей направляется на возмещение расходов на содержание соответствующих мест, а остальные 75% распределяются по другим, не связанным с этим, направлениям деятельности.

По мнению АМК, такие действия могут привести к установлению экономически необоснованных тарифов на размещение телекоммуникационных сетей в жилых и нежилых зданиях коммунальной собственности столицы и, соответственно, к завышению расходов на предоставление телекоммуникационных услуг.

По требованию Комитета Киевский городской совет должен обеспечить установление тарифов на услугу на экономически обоснованном уровне, сообщить общественности и субъектам ведения хозяйства, которые на территории города Киева размещают телекоммуникационные сети в жилых и нежилых зданиях, что принятое решение от 14 июля 2011 года № 378/5765 касается деятельности исключительно субъектов ведения хозяйства, которые размещают телекоммуникационные сети в жилых и нежилых домах коммунальной формы собственности.

Киевский городской совет должен предоставить в установленном порядке проект решения, которым будут вноситься соответствующие изменения, на согласование органам АМК.

Как известно, Законом Украины «Об Антимонопольном комитете Украины» предусмотрено, что органы власти, органы местного самоуправления, органы административно-хозяйственного управления и контроля обязаны согласовывать с Комитетом, его территориальными отделениями проекты нормативно правовых актов и других решений, которые могут повлиять на конкуренцию.

Отмеченное решение Киевского городского совета с органами АМК не согласовывалось.

С целью системного анализа аналогичных проблем в регионах Украины, Комитет поручил своим территориальным отделением провести соответствующее исследование.

Как отметил первый заместитель председателя АМК Рафаэль КУЗЬМИН, на рынках телекоммуникаций, особенно на тех, где конечным потребителем является население, АМК «всегда стоит на стороне интересов граждан», и «настроен разобраться с этой ситуацией».

«Если нам не хватит собственных полномочий, будем докладывать Президенту и премьер-министру Украины, делать все для того, чтобы на рынке существовала конкурентная среда и были защищены интересы населения», – отметил Р.КУЗЬМИН.

Как сообщил заместитель председателя АМК Михаил РУСИНСКИЙ, в настоящий момент готовятся соответствующие документы для начала рассмотрения дела относительно КП «Киевжильеспецэксплуатация» по признакам злоупотребления монопольным положением.