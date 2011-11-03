Компания УНТ создала региональный дивизион «Восток»

Компания ООО «Украинские новейшие технологии» (ТМ FreshTel) создала новое структурное подразделение - региональный дивизион «Восток» с офисом в г. Днепропетровск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Дивизион будет включать в себя следующие территории: Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Кировоградскую области. Возглавит новое структурное подразделение компании директор по региональному развитию Константин ЦЕПЕННИКОВ.

Как отметили в компании, традиционно восточный регион вносит весомый вклад в структуру ВВП Украины и характеризуются высокой плотностью населения, что является одними из ключевых предпосылок для развития передовых технологий, в том числе и 4G WiMAX.

FreshTel продолжает развитие сети в разных областях Украины. В настоящий момент активно идет строительство, направленное на расширение зон покрытия в Киевской области, западных и восточных регионах.

Справка УНИАН. FreshTel – первый оператор высокоскоростного беспроводного 4G интернета в Украине, а также первый международный оператор Mobile WiMAX в Украине. Сегодня сеть FreshTel работает в Киеве, Вышгороде, Броварах, Бортничах, Ирпене, Борисполе, Старых и Новых Петровцах, а также в Ивано-Франковске, Виннице, Донецке, Кировограде и обслуживает более 35 тысяч абонентов. Акционерами проекта является фонд прямых инвестиций Icon Private Equity и Intel Capital.