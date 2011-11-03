ЮЗЖД запустила 4 электрички повышенного комфорта

Юго-Западная железная дорога запустила 4 пригородных поезда повышенного комфорта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дороги.

В частности, в эту категорию переведены пригородные поезда № 6431 Черновцы - Голубичи, № 6433/6434 и 6432/6435 Чернигов - Горностаевка - Чернигов, № 6354/6353 Гречаны - Шепетовка - Гречаны и № 6356/6355 Хмельницкий - Шепетовка - Хмельницкий.

Отмечается, что ЮЗЖД ежегодно несет большие убытки от перевозки льготных категорий пассажиров в пригородном сообщении. Так, за последние 5 лет убытки от этого вида перевозок составили 236,926 млн. грн., которые были недокомпенсированы государственными администрациями различных уровней.

На сегодняшний день обслуживание одного маршрута пригородного поезда составляет 7,5 тыс. грн., в то время как выручка, в среднем, 847 грн.