ВР приняла закон о морских портах

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О морских портах Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовали 266 народных депутатов из 332, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что государственное регулирование в сфере портовой деятельности осуществляют Верховная Рада Украины, Кабинет министров Украины, центральный орган исполнительной власти в сфере транспорта, а также другие органы исполнительной власти в пределах своих полномочий.

К полномочиям Кабмина в сфере портовой деятельности принадлежат: обеспечение проведения государственной политики в сфере портовой деятельности; обеспечение координации и контроля деятельности предприятий, осуществляющих управление объектами государственной собственности в портах; направление и координация работы деятельности органов исполнительной власти; отведение территории и акватории портов в соответствии с законодательством; определение портов, открытых для захода иностранных судов; утверждение генерального плана развития портов Украины.

При Кабинете министров может создаваться совещательный орган – Межведомственный координационный совет по вопросам развития портов.

Центральный орган исполнительной власти в сфере транспорта является ведущим органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает разработку и реализацию государственной политики в сфере портовой деятельности.

Строительство портов осуществляется по решению правительства по предоставлению центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта с учетом основных задач государственного регулирования в сфере портовой деятельности и в соответствии с генеральным планом развития портов Украины. Строительство морских терминалов на территории порта осуществляется с разрешения центрального органа исполнительной власти в сфере транспорта в соответствии с утвержденным этим органом планом (программой) развития порта.

Для осуществления хозяйственной деятельности, управления государственным имуществом в порту, обеспечения безопасности судоходства, общей безопасности, включая охрану судов и портовых средств, содержания инфраструктуры порта по решению центрального органа исполнительной власти в отрасли транспорта в сфере его управления создается государственная администрация порта.

Государственную администрацию порта возглавляет начальник порта, который назначается на должность центральным органом исполнительной власти в отрасли транспорта на условиях контракта в соответствии с законодательством.

Внесение порта или морского терминала в Государственный реестр морских портов и морских терминалов до отведения соответствующей акватории государственной администрации порта и (или) до определения морской администрации порта, на которую возлагаются функции государственного надзора за безопасностью судоходства в акватории порта и предоставления услуг на территории порта или морского терминала, запрещено.

Центральный орган исполнительной власти в отрасли транспорта обеспечивает своевременное информирование об изменениях в перечне и статусе портов и морских терминалов в соответствии с международными обязательствами Украины.

Ведение Государственного реестра морских портов и морских терминалов возлагается на центральный орган исполнительной власти в отрасли транспорта.

В случае исключения морского порта из Государственного реестра морских портов и морских терминалов порядок дальнейшего использования акватории, территории и специализированного имущественного комплекса и другого государственного имущества, закрепленного за государственной администрацией порта, определяется Кабинетом министров Украины.

Право на предоставление специализированных услуг в портах и морских терминалах предоставляется центральным органом исполнительной власти в отрасли транспорта в порядке, установленном Кабмином, государственным предприятиям, учреждениям и организациям, которые имеют необходимый опыт по предоставлению таких услуг, достаточную техническую и управленческую компетентность.