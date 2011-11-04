По случаю Дня железнодорожника Янукович наградил ряд работников отрасли

По случаю Дня железнодорожника, который отмечается сегодня, Указом Президента № 1015/2011 от 4 ноября ряд работников отрасли награждены. Об этом сообщает сайт президента.

В частности, за весомый личный вклад в развитие железнодорожного транспорта, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство орденом «За заслуги» II степени награжден директор ГП «УГЦТС Лиски », г.Киев Анатолий Слободян.

Орденом «За заслуги» III степени награждены начальник обособленного подразделения «Вагонное депо Здолбунов», ЛЖД Иосиф Гаврищак, кузнец ручной ковки вагонного депо Ворожба, ЮЗЖД Николай Зелинский, главный механик ГП «Украинский центр механизации путевых работ», г.Киев Николай Кривенко, диспетчер по регулированию вагонного парка службы перевозок, ДЖД Людмила Попцова, мастер локомотивного депо Знаменка, ОЖД Александр Роговой, заместитель начальника обособленного подразделения «Служба пути», ПЖД Ярослав Сусло, регулировщик скорости движения вагонов ст. Запорожье-Левое Запорожской дирекции ж/д перевозок, ПЖД Павел Федорец.

Также по случаю праздника Президент наградил 12 железнодорожников медалью «За труд и доблесть» и 9-ти присвоил почетное звание "Заслуженный работник транспорта Украины».