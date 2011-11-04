И.о. председателя правления «Укртелекома» назначен Игорь Кравец

Исполняющим обязанности председателя правления компании «Укртелеком» назначен заместитель председателя правления компании Игорь КРАВЕЦ.

Об этом говорится в информации компании, опубликованной Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно информации, приказом председателя правления ПАО «Укртелеком» от 31.10.2011 г. №796-к на период с 01.11.2011 г. до дня избрания председателя правления ПАО «Укртелеком» или назначения другого исполняющего обязанности председателя правления ПАО «Укртелеком» исполнение обязанностей председателя правления возложено на заместителя председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ПАО «Укртелеком» Игоря КРАВЦА. По состоянию на 1 ноября на должность заместителя председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ПАО «Укртелеком» никто не назначался.

И.КРАВЕЦ работал на должности заместителя председателя правления по вопросам маркетинга и продажи услуг ПАО «Укртелеком» в течение 2 лет. Предыдущая должность – генеральный директор УГППС «Укрпочта».

Как сообщал УНИАН, 18 октября компания EPIC анонсировала реструктуризацию «Укртелекома», в т.ч. введение новой структуры управления и новые изменения в аппарате управления. В частности, Питер ГОЛДШАЙДЕР предложил председателю правления Георгию ДЗЕКОНУ стать членом Наблюдательного совета и полностью сконцентрироваться на выполнении исключительно стратегических задач.

На собрании акционеров компании 1 ноября т.г. Г.ДЗЕКОН был введен в состав нового наблюдательного совета. Кроме него в состав НС входят П.ГОЛДШАЙДЕР, Клаус ХАРТМАН, Илья СОЛОДОВСКИЙ.

«Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн., общий доход компании (с НДС) от всех видов деятельности - 6005,9 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.