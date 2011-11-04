НКРС выдала 16 лицензий операторам в сфере телекоммуникаций

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 8 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и 8 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия приняла решение выдать лицензии на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Компания «Бест» (гг. Гостомель, Коцюбинское, Немишаево, Вишневый, Васильков и Боярка Киевской области), ООО «ТК Ай Пи Системс-Шостка» (г. Шостка Сумской области). Кроме того, Национальному центру управления и испытаний космических средств и ООО «Компания «Ваш Выбор» (АР Крым) выданы лицензии на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 1000 номеров, ООО «Т.Е.С.Т.» (г. Киев) - на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети свыше 10 000 номеров на территории Киевской области. Также Комиссия продлила до 2017 года срок действия лицензии ПрАО «Датагруп» на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории г. Севастополь, АР Крым и ряда областей Украины.

ПрАО «Киевстар» в связи с созданием новых филиалов выданы копии лицензий на предоставление услуг подвижной (мобильной) связи с правом техобслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставления в пользование каналов электросвязи (GSM 900 и GSM 1800) на всей территории Украины для Одесского, Крымского, Днепропетровского, Харьковского и Львовского филиалов.

На заседании принято решение выдать лицензии на пользование РЧР для широкополосного радиодоступа ООО «Нетлинк» (регион пользования РЧР - Луганская область), ООО «Юго-восточный Медиахолдинг» (Запорожская область), ООО «Керченские телекоммуникации» (регион пользования РЧР - АР Крым), ООО «Украинская Телекоммуникационная группа» (Киевская область).

Также ПрАО «Киевстар» сроком на 15 лет выдана лицензия на пользование РЧР для радиорелейной связи (регионы пользования - г. Киев, Киевская, Полтавская, Сумская и Харьковская области).

Своим решением Комиссия выделила номерной ресурс ПрАО «МТС Украина» - национальный идентификационный код сети назначения 896 на территории Украины; ООО «Интернациональные телекоммуникации» - номерной ресурс емкостью 40 000 номеров в г. Одесса.