НКРС упростила процедуру ввоза радиоэлектронных средств во время Евро-2012

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение об одобрении проекта Положения о предоставлении иностранным пользователям разрешений на ввоз и эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) на период проведения чемпионата Евро-2012 по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Данное Положение разработано с целью установления максимально упрощенных и понятных процедур оформления разрешений на ввоз и эксплуатацию РЭС во время подготовки и проведения чемпионата Евро-2012. Документ касается как иностранных пользователей, так и участников и организаторов чемпионата, органов исполнительной власти, в частности, Государственной таможенной службы, НКРС, правоохранительных органов и т.п. Данный проект был обнародован на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.

Принятие Положения будет способствовать установлению четких процедур оформления и ввоза из-за границы РЭС разных радиотехнологий для обеспечения организации и проведения чемпионата Евро-2012 на должном уровне, распространению позитивного имиджа государства в мире.

Документ будет послан на согласование в заинтересованные центральные органы исполнительной власти.