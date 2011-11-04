Янукович подписал закон о стабилизации работы авиационного комплекса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно стабилизации работы авиационного комплекса".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в целом Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2011 год" относительно стабилизации работы авиационного комплекса.

Законом увеличены на 200788,3 тыс. грн. расходы общего фонда государственного бюджета по бюджетной программе "пополнение уставных фондов государственных предприятий авиационной промышленности".

Источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета определено увеличение на соответствующую сумму поступлений налога на прибыль предприятий.

Необходимость принятия закона обоснована потребностью покрытия дефицита оборотных средств предприятий авиационного комплекса с целью обеспечения выполнения ими производственной программы 2011 года в полном объеме.