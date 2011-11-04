С 1 ноября 2011 зарплаты железнодорожников выросли еще на 3,5%. Об этом сообщил сегодня генеральный директор "Укрзализныци" Владимир Козак в интервью отраслевой газете «Магистраль».

Финансовым планом железных дорог на 2011 год предусмотрено повышение зарплат работников в размере 15%. Но после марта 2011 руководством "Укрзализныци" было принято решение изыскать возможность и повысить зарплаты сотрудников отрасли хотя бы на 18%. «Понимаю, что это не рывок, но вопрос заработной платы и социального обеспечения является нашим постоянным приоритетом », - рассказал Владимир Козак.

По словам главы ведомства, по уровню зарплат железнодорожники снова возвратились в первую десятку среди отраслей народного хозяйства.