Оптимизация перевозок пассажиров позволит УЗ снизить убытки на 1 млрд. грн. – Козак

Оптимизация перевозок позволит «Укрзализныце» снизить убытки в пассажирском секторе на 1 млрд. грн.

Об этом заявил генеральный директор ведомства Владимир КОЗАК, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Мы будем сокращать расходы за счет уменьшения убыточности пассажирских и пригородных перевозок, и таким образом сможем гарантированно планировать повышение заработной платы в этом секторе», - отметил он.

По информации В.КОЗАКА, убытки «Укрзализныци» за 2011 год в секторе пассажирских перевозок прогнозируются на уровне около 6 млрд. грн.

Гендиректор «Укрзализныци» еще раз напомнил, что оптимизация не затронет сокращение людей. «Официально хочу заявить, что ни один человек сокращаться не будет. Скажу больше - у нас есть острая необходимость в пополнении кадров. Ежемесячно 3,5 тыс. человек по всей отрасли или уходят на пенсию, или меняют работу. Естественно, на освободившиеся места мы будем перемещать людей внутри отрасли. Сейчас у нас масса вакантных должностей, в том числе среди проводников и машинистов. Только на обслуживание скоростных поездов Hundai и других дневных экспрессов мы должны набрать более тысячи проводников, около 200 машинистов и их помощников», - отметил В. КОЗАК.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» до конца 2011 года отменит 23 поезда, которые не пользуются спросом пассажиров, и изменит периодичность курсирования 13 поездов для оптимизации пассажирских перевозок.