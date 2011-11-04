ТЭО проекта «Воздушный экспресс» может быть откорректировано - Каськив

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта «Воздушный экспресс» может быть откорректировано, в результате чего расходы на реализацию проекта снизятся на 30-40 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав КАСЬКИВ.

В частности, он сообщил, что более детальная оценка проекта показала возможность сокращения протяженности маршрута, по которому будет следовать экспресс, на 10 км, а также строительства не двух ниток железнодорожного полотна, а только одной, что существенно снизит расходы.

Как сообщал УНИАН, в середине октября В.КАСЬКИВ сообщил, что строительство по национальному проекту «Воздушный экспресс» (скоростное железнодорожное сообщение между Киевом и международным аэропортом «Борисполь») начнется до конца текущего года.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом "Борисполь" (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд. долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие "Дирекция по строительству и управлению национальным проектом "Воздушный экспресс" и другими инфраструктурными объектами Киевского региона".

Строительство железнодорожного пути между Киевом и аэропортом «Борисполь» планировалось начать в мае т.г. Строительство рассчитано на срок до двух лет. Генподрядчик строительства - China National Machinery Industry Complete Engineering Corporation (CMCEC) (Китайская национальная корпорация машинной индустрии и генеральных подрядов). В соответствии с технико-экономическими обоснованиями, окупаемость «Воздушного экспресса» составит 15 лет.

В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн. 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.