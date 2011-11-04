«Истил Телеком Украина» презентовал спутниковое телевидение Xtra TV

«Истил Телеком Украина» презентовал новый бренд услуг платного спутникового телевидения Xtra TV (Экстра ТВ).

«Услуга платного спутникового телевидения Xtra TV предлагает доступ к высококачественным пакетам телеканалов по доступным ценам по всей Украине», – сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор компании «Истил Телеком Украина» Джим ФИЛИПОФФ.

Подключение Xtra TV не нуждается в письменном договоре и приобретении обязательно отмеченного оператором спутникового оборудования, а осуществляется при помощи специальной карточки. Карточки доступа Xtra TV совместимы с большинством запущенных в обращение моделей декодеров, которые используются для приема сигнала бесплатного спутникового телевидения. При этом свободно распространяемые спутниковые каналы также доступны абонентам Хtra TV после подключения к платной услуге.

По словам Д.ФИЛИПОФФА, на сегодняшний день сфера спутникового телевидения – это единственный сегмент растущего телевещания, который занимает пока 18% телевизионного пространства Украины – третье место после эфирного ТВ (51%) и кабельного ТВ (31%). Свыше 3 миллиона украинских семей уже имеют спутниковые антенны, и ежемесячно в стране устанавливается несколько десятков тысяч новых. При этом лишь несколько процентов пользователей получают услуги спутникового ТВ за плату.

Самый интенсивный рост количества домохозяйств, которые пользуются спутниковым телевидением, – в сельской местности, где живет более половины имеющихся пользователей спутникового ТВ и где сигнал общенационального эфирного телевидения является слишком слабым, а кабельное ТВ – недоступное.

Карточки доступа Xtra TV будут продаваться ООО «Истил Телеком Украина», официальным агентом услуги на территории Украины, непосредственно всем желающим через центр поддержки абонентов. Карточки можно заказывать, позвонив по телефону с мобильного телефона по короткому номеру 759. Оплата за карточку осуществляется при ее получении в ближайшем почтовом отделении. Также карточку можно приобрести у партнеров ООО «Истил Телеком Украины».

Справка УНИАН. ООО "Истил Телеком Украина" – часть "Истил Групп", активного инвестора в украинскую экономику. Среди самых известных текущих инвестиций: проект восстановления гостиницы «Лейпциг» и новый бизнес-центр «Риальто», кинотеатр «Кинопанорама» в Киеве, крупнейшая в Европе телевизионная студия «Истил Студиос», англоязычная газета «Kyiv Post» и другие. Общий объем инвестиций за последние 3 года составляет около 200 млн. долларов.