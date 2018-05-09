Поезда попали под логистику. УЗ меняет подход к пассажирским перевозкам

До конца 2011 года "Укрзализныця" отменит 23 поезда и изменит периодичность курсирования еще 13. Причина – малозаселенность, и как следствие, убыточность. Железнодорожники определили это с помощью автоматизированной системы учета пассажиров, которая была впервые применена в мае текущего года. По словам гендиректора ведомства В. Козака, впервые за 20 лет был сделан полный анализ передвижения пассажиров с фиксацией посадки/высадки по станциям. «Сегодня сквозь призму анализа, как через увеличительное стекло, четко видно, какие поезда возят воздух, и в топках пустых пассажирских вагонов сжигают не уголь, а железнодорожные деньги», - отметил он.

Например, железнодорожники выяснили, что поезда дальнего следования часто используются пассажирами как пригородные: количество пассажиров, едущих от начальной до конечной станции, в них составляет менее 10%. Например, поезд № 125/126 Дебальцево - Хмельницкий курсирует ежедневно в составе 14 пассажирских вагонов. За 9 месяцев в этом поезде было предложено 184 740 мест, из них всего 6 287 (4%) пассажиров воспользовались полным маршрутом. Убытки Донецкой дороги за указанный период составили 34,2 млн. грн.

Как отметил начальник Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Александр Иванько, график и маршруты движения поездов дальнего сообщения не пересматривались со времен СССР и уже давно не соответствуют реальным транспортным потребностям пассажиров. Т.е. назрела необходимость изменить логистику пассажирских перевозок в Украине. Каким образом?

По замыслу ведомства, будут определены пересадочные узловые станции – хабы - «комфортные, удобные по географическому положению, с достойным уровнем сервиса для пассажиров». При этом поэтапно, начиная с введения нового графика 2012/2013 гг. в мае 2012 года, будет увеличиваться количество дневных поездов, а отмененные поезда заменят скоростные межрегиональные экспрессы. В.Козак подчеркнул, что логистика железнодорожных пассажирских перевозок будет строиться по европейскому образцу. По его словам, в настоящее время создаются скоростные пассажирские коридоры, по которым от границы к границе Украина будет пересекаться за 10 часов. Скоростные поезда, в частности, будут курсировать по маршрутам Киев - Львов, Киев - Донецк и Киев - Харьков.

«Пассажиры смогут добраться до областного центра пригородным поездом, дальше пересесть на комфортный, скоростной дневной или на ночной поезд, в зависимости от дальности поездки, и доехать до места назначения», - заверил пассажиров гендиректор "Укрзализныци", добавив, что отмена убыточных маршрутов не означает потерю транспортного сообщения в регионах. Например, вместо отмененного поезда №617/618 Киев-Хмельницкий будет курсировать рельсовый автобус Хмельницкий-Винница через курорт Хмельник со всеми остановками, который делал поезд. Кроме того, движение автобуса увязано с графиком поездов дальнего сообщения, чтобы пассажиры могли пересесть на них на крупных станциях.

Кстати, по словам Козака, на этой коррекции ведомство не остановится. «Будем и в дальнейшем анализировать, пересматривать маршруты, вводить новые дневные экспрессы и не только в направлениях городов, принимающих чемпионат Евро-2012», - сказал он.

Сокращения не обошли и международные поезда. В частности, уже отменены поезда № 53/54 «Харьков - Уфа» (вместе с беспересадочным вагоном Харьков-Красноярск и Харьков-Владивосток), № 385/386 Харьков - Липецк и № 311/312 Харьков - Калининград, № 323/324 Харьков - Мурманск, № 637/638 Харьков - Купянск - Узловой. Вскоре отмена ожидает также поезда №107/108 Киев - Астана, № 46/45 Львов - Адлер, а также прицепные и беспересадочные вагоны Житомир-Москва-Хмельницкий, Хмельницкий-Москва-Житомир.

Причина та же, что и для внутренних поездов: количество пассажиров, едущих от начальной до конечной станции, не дотягивает до 10%. Железнодорожники отмечают, что большинство маршрутов Украина унаследовала от бывшего СССР, когда были популярны межгосударственные поїздки, экономику которых никто не просчитывал. «На сегодня ситуация коренным образом изменилась, и теперь большим спросом пользуются авиаперевозки. Трудно найти пассажира, который хочет ехать во Владивосток 6-7 суток». Вот вагоны и бегают почти пустые.

Напомним, что ранее убытки от пассажирских перевозок «Укрзализныця» отчасти покрывала за счет грузовых. В частности, по информации ведомства, к концу года их накопится немало-немного 6 млрд грн.! Сейчас же, на пороге акционирования (соответствующий законопроект зарегистрирован в ВР) железнодорожный монополист вынужден считать деньги, и, что еще более важно, показать реальные статьи доходов/убытков.

По сообщению "Укрзализныци", в скором будущем отмена ожидает и убыточные пригородные поезда повышенного комфорта. Согласно подсчетам, убытки от эксплуатации поездов повышенного комфорта №801/802 Тячив–Ужгород и №803/804 Хуст–Ужгород за месяц составляют 621 тыс. грн. на каждый. «Еще раз обращаемся к местным властям с призывом разработать оптимальную схему организации регионального сообщения. Железные дороги совместно с местными властями должны определиться на местах, где остается электричка, где поедет маршрутное такси, где - автобус. Это общеевропейская практика », - подчеркнул В.Козак.

Пока железнодорожники и власть найдут общий язык, пассажирам придется терпеть неудобства. Надеемся, что временные.

Оксана Витер (УНИАН)