Доход УГЦР за девять месяцев вырос на 3,2%

Прирост доходов ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) за январь-сентябрь 2011 г. к доходам соответствующего периода 2010 года составил 3,2%, план доходов за девять месяцев 2011 года УДЦР выполнил на 104,8 %

УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Прирост оплаченных налогов УГЦР к соответствующему периоду в прошлом году составляет свыше 10 %.

По состоянию на конец сентября в составе системы технического радиоконтроля УГЦР насчитывается 121 мобильная и 234 стационарных станции радиоконтроля, которые развернуты во всех областных центрах да еще 80 населенных пунктах Украины.

По данным УГЦР, за отчетный период наблюдается рост количества зарегистрированных радиоэлектронных средств (РЭС) широкополосного радиодоступа. Так, по состоянию на конец сентября на территории Украины зарегистрированы свыше 153 тыс. единиц РЭС всех радиотехнологий, которые подлежат техническому радиоконтролю. Вместе с тем, количество незаконно действующих устройств отмеченной технологии стремительно растет. В целом, за III квартал 2011 года, по результатам технического радиоконтроля, обнаружено 2287 (за девять месяцев – 5642) нарушений, еще 1750 (за девять месяцев – 1829) перешло из предыдущих периодов.

За 9 месяцев 2011 года УГЦР оформил разрешения на ввоз из-за границы свыше 4,5 млн. мобильных терминалов.

В III квартале 2011 года УГЦР оформил разрешения на ввоз из-за границы свыше 2,95 млн. единиц РЭС и излучающих устройств (из них – 2,2 млн. мобильных терминалов), а в целом за девять месяцев текущего года – почти 6,2 млн. единиц РЭС (из них свыше 4,5 млн. мобильных телефонов и более чем 214 тыс. телефонов DЕСТ).

За счет таможенных платежей Государственный бюджет Украины получил свыше 1 млрд. гривен.

Также в УГЦР продолжаются работы из наполнению обобщенной базы данных кодов ИМЕИ мобильных терминалов: на сегодня это происходит за счет импортеров и по представлению операторов. В III квартале 2011 года в базу данных внесено дополнительно свыше 3,7 млн. кодов ИМЕИ, а за девять месяцев – 7,75 млн. По состоянию на октябрь текущего года количество кодов ИМЕИ, внесенных в обобщенную базу, составляет: в «белом» списке (терминалы с этими кодами разрешены к использованию в сетях операторов) – больше 100 млн., в «сером» (разрешены к использованию в течение 3-х месяцев, требуют регистрации в УГЦР для перевода в «белый список») – около 2,3 млн., а в «черном» (не разрешены к использованию) – свыше 8 млн.

В отчетном периоде, в рамках выполнения работ по сертификации продукции и подтверждения соответствия, проведено и соответственно оформлены протоколами 633 испытания, что на 46 больше, чем за аналогичный период 2010 года.

По состоянию на октябрь 2011 года УГЦР заключил на 24% больше договоров на измерение параметров телекоммуникационных сетей с заинтересованными операторами. В целом, за отчетный период УГЦР провел 287 мероприятий по измерению, в ходе которых обнаружили на 44 % больше нарушений, чем за такой же период в прошлом году.

В III квартале 2011 года проводились работы из автоматизации производственных процессов УДЦР, по внедрению программного комплекса системы электронного документооборота в промышленную эксплуатацию.