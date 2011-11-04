Железные дороги Украины выделят по 35 млн. грн. на ссуды под жилье

В 2012 г. железные дороги Украины должны предусмотреть в своем бюджете по 35 млн. грн. на ссуды под жилье.

Об этом УНИАН сообщили пресс-служба «Укрзализныци» со ссылкой на генерального директора ведомства Владимира КОЗАКА.

Согласно сообщению, на данном этапе «Укрзализныця» и железные дороги прорабатывают механизм выдачи работникам беспроцентного займа для строительства и приобретения жилья. «Мы рассматриваем сразу несколько вариантов. Самый главный - это выдача беспроцентных кредитов работникам. Планируем, что приобретение жилья будет осуществляться на паритетных условиях, когда, скажем, работник платит 30%, а на остальные 70% железная дорога предоставляет беспроцентный заем сроком до 20 лет. Таким образом мы рассчитываем закрепить кадры в отрасли", - отметил В. КОЗАК.

Очередность предоставления ссуд будет определять специальная комиссия. До окончания срока действия договора (выплаты работником всей стоимости квартиры) жилье будет оставаться в залоге у железной дороги.

По оценкам финансистов, преимущества механизма долевого участия в приобретении жилья почувствуют и работники, и железная дорога. В частности, для работника - это отсутствие подоходного налога, а для железных дорог - получение средств от работника в течение 20 лет с возможностью направления их на дальнейшую выдачу других беспроцентных займов. При этом оборотные средства предприятия будут отвлекаться только в первые годы финансирования, поскольку в дальнейшем источник денежных средств (кэш) с каждым последующим годом будет расти в арифметической прогрессии.

В. КОЗАК проинформировал, что другим направлением решения жилищного вопроса является переоборудование под жилье уже существующих помещений и привлечение банковских инвестиций в незавершенное строительство.

По информации пресс-службы, в настоящее время на железных дорогах Украины на квартирном учете состоит 16 132 семьи, в том числе: на Донецкой - 2904, Львовской - 2737, Одесской - 1954, Южной - 2133, Юго-Западной - 3881, Приднепровской - 2523.