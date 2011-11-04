Мининфраструктуры оценило потенциал развития морпортов Севастополя и Ялты

Севастопольский и Ялтинский морские торговые порты посетила рабочая группа Министерства инфраструктуры по вопросам реализации проектов развития инфраструктуры по обслуживанию пассажирских перевозок в морских торговых портах Украины, возглавляемая директором Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства инфраструктуры Владимиром СЕВРЮКОВЫМ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Севастопольского морского торгового порта Виктория ПРУДНИКОВА, основная цель визита рабочей группы заключалась в определении правового механизма сотрудничества с потенциальным инвестором, а также подготовке инфраструктуры портов для формирования инвестиционных проектов.

По словам В.ПРУДНИКОВОЙ, ознакомившись с портовыми мощностями Севастополя, В.СЕВРЮКОВ заявил, что по результатам работы группы были отобраны два из пяти предложений по развитию проектов - на территории Артбухты, а также в районе площади Нахимова (причал морвокзала №143). «Подготовлен протокол для доклада министру о внесении изменений в решение правительства, которое дает право портам участвовать в концессии. Завершающим этапом послужит непосредственная встреча с инвестором для представления целостного имущественного комплекса и его инфраструктуры», - процитировала В.ПРУДНИКОВА руководителя департамента. Как добавила она, по словам В.СЕВРЮКОВА, из-за крайне сжатых сроков весь процесс должен занять не больше месяца.

Пресс-секретарь отметила, что в последние годы наблюдается значительный рост интереса круизных операторов к украинским портам. О своем намерении инвестировать в развитие портов Ялта и Севастополь официально уже заявил американский холдинг Royal Caribbean International.

Как сообщалось, рабочая группа Мининфраструктуры по вопросам реализации проектов развития инфраструктуры по обслуживанию пассажирских перевозок в морских торговых портах Украины была создана 20 октября 2011 года приказом министра с целью координации действий по выполнению Программы устойчивого социально-экономического, экологического и культурного развития Севастополя до 2015 года и Программы социально-экономического развития АРК до 2017 года. Одной из первоочередных задач группы является создание благоприятных условий для развития в Украине круизных пассажирских перевозок. В состав рабочей группы вошли представители правительства Крыма, сотрудники министерства, главы администраций и руководители портов Ялты, Севастополя, а также Одессы.