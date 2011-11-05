В Донецкой области с начала года по вине пьяных водителей совершено около 120 ДТП

В Донецкой области c начала текущего года совершено 116 ДТП по вине водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ ГУМВД Украины в Донецкой области, в результате этих происшествий 11 человек погибли и 159 были травмированы.

В сообщении отмечается, что всего сотрудниками Госавтоинспекции в 2011 году были выявлены порядка 13,5 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В милиции напомнили, что, согласно ст.130 Кодекса Украины «Об административных правонарушениях», за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения, уклонение лиц, управляющих транспортными средствами, от прохождения в установленном порядке освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2,55 - 3,4 тыс. грн. или лишение права управления всеми видами транспортных средств от 1 до 2 лет.

Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет лишение права управления всеми видами транспортных средств от 2 до 3 лет с изъятием транспортного средства или общественные работы от 50 до 60 часов, либо арест от 10 до 15 суток. Меру ответственности для нарушителей устанавливает суд.

В пресс-службе также констатировали, что с 28 октября по 6 ноября на дорогах области Госавтоинспекцией проводится операция по выявлению водителей, управляющих транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Для проведения этого мероприятия задействовано максимальное количество сотрудников ДПС и ГАИ.

Только за первые пять дней проведения операции в регионе было выявлено порядка 200 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. На них составлены административные протоколы, которые направлены в суды по месту жительства для принятия мер, согласно действующему законодательству.