На Прикарпатье водитель авто сбил 81-летнего мужчину, "рассчитался" 150 грн. и скрылся
15:21, 05 ноября 2011Транспорт/Связь
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В Ивано-Франковской области водитель автомобиля сбил 81-летнего мужчину, положил ему в карман 150 гривен и скрылся с места происшествия.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Ивано-Франковской области, по словам заместителя начальника Галицкого райотдела милиции Ивана МИХАЙЛИШИНА, вскоре злоумышленника задержали. Он сразу признал свою вину.
Пострадавшего доставили в больницу с переломом ноги.
Проводится доследственная проверка. В отношении водителя может быть возбуждено уголовное дело по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
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