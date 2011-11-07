На Прикарпатье в результате разрыва шины погиб водитель авто
10:52, 07 ноября 2011Транспорт/Связь
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В Тысменицком районе Ивано-Франковской области на автодороге между селами Марковцы и Чернеев возник пожар в прицепе грузового автомобиля Scania, и в результате разрыва шины получил травмы, не совместимые с жизнью, 35-летний водитель.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Ивано-Франковской области, пассажир грузовика получил травмы и был госпитализирован.
Устанавливаются причины пожара и убытки.
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