На Прикарпатье в результате разрыва шины погиб водитель авто

В Тысменицком районе Ивано-Франковской области на автодороге между селами Марковцы и Чернеев возник пожар в прицепе грузового автомобиля Scania, и в результате разрыва шины получил травмы, не совместимые с жизнью, 35-летний водитель.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС в Ивано-Франковской области, пассажир грузовика получил травмы и был госпитализирован.

Устанавливаются причины пожара и убытки.