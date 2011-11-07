В Севастополе на одном из городских маршрутов курсирует автобус с изображением Сталина

В Севастополе на одном из городских маршрутов в рамках акции «Автобус Победы» курсирует автобус с изображением Сталина.

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор проведения акции в Севастополе Борис РОЖИН, акция посвящена 70-летию парада советских войск на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.

«То есть, наша акция посвящена одному из важнейших событий периода Великой Отечественной войны, когда войска, ушедшие с парада на фронт, одержали победу в битве под Москвой. Относительно того, что там (на коллаже из фотографий парада, который венчает метровая фигура Сталина – УНИАН) Сталин, то он читал речь, которая воодушевила наши войска», - сказал Б.РОЖИН.

По словам координатора, «Сталин просто присутствует (в коллаже), никакой политики, рекламы коммунистических партий, рекламы Сталина тут нет, это историческое событие».

Как сказал Б.РОЖИН, акция проводится «блогерами и различными людьми», а изготовление коллажа «обошлось в несколько тысяч гривень, но сумма не разглашается, деньги собираются в общий котел в странах СНГ, то есть, деньги – исключительно народные пожертвования, никакие партии, крупные компании нас не спонсируют».

Координатор акции добавил: «Мы заплатили частной рекламной фирме. В акции участвует частный перевозчик, в рамках рыночных отношений мы разместили рекламу на его машине. Сколько он с нею должен проездить, точно не скажу, но будет ездить (с рекламным коллажем) не только 7 ноября».

Как сообщалось, акция «Автобус Победы» проводится также в нескольких городах России, а в Украине для ее проведения избран Севастополь.