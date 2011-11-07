Правила выдачи свидетельств авиаперсоналу переведут на стандарты ЕС

Министерство инфраструктуры Украины планирует изменить порядок подготовки, сертификации и получения авиационным персоналом некоммерческих категорий гражданской авиации Украины квалификации для полетов в пределах Украины в соответствии с Общими авиационными требованиями JAR-FCL «Выдача свидетельств летному экипажу» Европейского Союза.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Министерство разработало соответствующий проект приказа «Об утверждении изменений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине».

Проект приказа предусматривает приведение национальных правил по организации и проведению подготовки авиационного персонала некоммерческих категорий гражданской авиации Украины в соответствие со Стандартами и Рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и законодательства Европейского Союза.

В частности, предполагается приведение национальной классификации квалификационных отметок о освоенных классах и типах воздушных судов авиационного персонала некоммерческих категорий в соответствие с требованиями Общих авиационных требований JAR-FCL «Выдача свидетельств летному экипажу» ЕС.

Проект приказа и вынесен на публичное общественное обсуждение.

Справка УНИАН. Приказ Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Изменений в Правила выдачи свидетельств авиационному персоналу в Украине» разработан во исполнение Закона Украины «Об Общегосударственной программе адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза» и с целью учета в национальных правилах требований Общих авиационных требований JAR-FCL «Выдача свидетельств летному экипажу» Европейского Союза в части подготовки авиационного персонала некоммерческих категорий.