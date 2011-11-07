Киевсовет хочет переименовать улицу Воровского в Бульварно-Кудрявскую

На сессии Киевсовета 10 ноября будет рассмотрен проект решения о переименовании улицы Воровского в Бульварно-Кудрявскую.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе члена комиссии по вопросам наименований и памятных знаков КГГА, председателя комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА.

Он обратил внимание на то, что нынешний Крещатик с 1923-го по 1937 год имел название улица Воровского. Позднее главной улице Киева вернули ее историческое название, а в честь большевика Вацлава Воровского назвали улицу Бульварно-Кудрявскую.

«Присвоение и возвращение исторических названий улицам Киева, которые имеют отношение к украинской истории и событиям в столице, вместо названий, связанных с тоталитаризмом, – особая миссия, которая возлагается на нынешний политикум. К сожалению, этот процесс идет очень медленно, и многие проекты решений так и не стали решениями, потому что их либо «проваливали» во время заседаний Киевсовета, либо вообще не выносили в сессионный зал», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, за годы независимости Украины профильные комиссии КГГА и Киевсовета разработали немало необходимых возвращений исторических названий, и этот процесс, ввиду приближения Евро-2012, оживился.

На предыдущей сессии Киевсовета улица Танковая была переименована в улицу И.Сикорского.

На сессии Киевсовета 10 ноября, как сообщали СМИ, также ожидается возвращение исторического названия улице Красноармейской (улица Большая Васильковская) и улице Фрунзе (улица Кирилловская).

Улица Бульварно-Кудрявская возникла в 30-е годы XIX века в местности Кудрявец. Сегодня она пролегает от Львовской площади до площади Победы, и в верхней части проложена как бульвар.