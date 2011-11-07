«Укрзализныця» инвестировала в т.г. 5,3 млрд. грн. в подготовку к Евро-2012

«Укрзализныця» в 2011 году инвестировала в подготовку железнодорожной инфраструктуры к чемпионату Европы 2012 года по футболу 5,3 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», в рамках госпрограммы подготовки к чемпионату были выполнены ремонтно-путевые работы на направлениях внедрения скоростного движения пассажирских поездов Львов - Здолбунов, Здолбунов - Шепетовка - Коростень - Киев, Киев - Полтава - Харьков, Полтава - Красноград - Лозовая, Лозовая — Донецк.

Ведется электрификация участка внедрения скоростного движения пассажирских поездов Полтава - Красноград - Лозовая и строительство тяговой подстанции Сагайдак Южной железной дороги.

Для разгрузки участков, по которым будут курсировать пассажирские поезда, проводится комплексная модернизация железнодорожного направления Полтава - Бурты - Корыстовка.

Кроме того, продолжается строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр в Киеве, в рамках которого строится транспортная развязка «Выдубичи», ведется строительство нового пригородного вокзала, общественно-торговых комплексов, транзитного вокзала, конкорса для транзитных пассажиров и пригородных пассажиров, а также реконструкция существующего вокзала станции Донецк, ведутся работы по строительству современного депо по обслуживанию скоростных межрегиональных электропоездов на станции Дарница.

Также «Укрзализныця» и Южная железная дорога закупили у корейского производителя Hyundai Rotem 10 межрегиональных двухсистемных электропоездов, у АО «Шкода Вагонка» - два межрегиональных двухэтажных электропоезда и у ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» - один межрегиональный поезд локомотивной тяги.

Кроме того, в рамках подготовки железнодорожной отрасли к проведению Евро-2012, в 2011 году планируется обучить профессиональному общению на иностранных языках 2922 работника пассажирского хозяйства, из них 2223уже прошли обучение. Также в 2011 году напечатано 4 тыс. экземпляров словарей-разговорников для членов поездных бригад, проводников и работников вокзалов.