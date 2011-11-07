Пассажирские поезда классифицируют в зависимости от скорости курсирования

Министерство инфраструктуры Украины предлагает ввести новую классификацию пассажирских поездов в зависимости от скорости курсирования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, согласно проекту изменений в Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, поезда будут классифицироваться на дневные поезда - ИнтерСити + (ИС +), ИнтерСити (ИС), региональные экспрессы (РЭ), региональные поезда (P), пригородные поезда (П), городские поезда (М), и ночные поезда - ночной скоростной экспресс (НЭ), ночной скорый (НС), ночной пассажирский (НП).

Кроме того, планируется обозначать пиктограммами, которые будут нанесены в определенных местах на поезде, тип поезда, категорию вагона и перечень предоставляемых услуг. В частности, пиктограммы будут указывать класс и категорию вагона - запрет курения, вагон-ресторан, вагон-бар, вагон с местами для перевозки велосипедов, вагон с купе для перевозки пассажиров- инвалидов, вагон с предоставлением услуг WiFi.

Также в изменениях к Правилам будут прописаны обязанности проводников и стюардов скоростных пассажирских поездов.

Справка УНИАН. В настоящее время на железных дорогах Украины действуют Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом, утвержденные Минтранссвязи в 2006 году. Необходимость новой системы классификации пассажирских поездов обусловлена закупкой нового подвижного состава в рамках подготовки к футбольному чемпионату Европы 2012 года.

Интерсити + (ИС +) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

Интерсити (ИС) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 80 км/ч и более при допустимой скорости до 160 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса с возможным включением вагонов 3-го класса.

Пригородный поезд (П) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в пригородном сообщении.

Городской поезд (М) - поезд, сформированный из вагонов, предназначенных для перевозки пассажиров и ручной клади (багажа) в городском сообщении с определенным количеством мест для сидения.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса с возможным включением вагонов 1-го класса.

Региональный поезд (P) - дневной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км/ч и более при допустимой скорости до 140 км / ч, вагоны с местами для сидения 2-го и 3-го класса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 70 км / ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны РИЦ, СВ и купейные.

Ночной быстрый (НС) - ночной скорый поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: маршрутная скорость 50 км / ч и более при допустимой скорости до 140 км/ч, вагоны СВ, купейные и плацкартные.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд, курсирующий в прямом и местном сообщении. Требования: допустимые скорости до 140 км/ч, вагоны купейные и плацкартные с возможным включением вагонов СВ.