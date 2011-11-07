Луганску из госбюджета выделят 100 млн. грн. на ремонт дорог

В Луганске в 2012 году запланирован ремонт дорог в жилых кварталах за 100 млн. грн. из госбюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе луганского горсовета, об этом заявил мэр Луганска Сергей КРАВЧЕНКО.

По словам мэра, в планах городской власти на следующий год приоритет отдается ремонту внутриквартальных дорог, а также дорог частного сектора.

«В 2012 году нам пообещали выделить из госбюджета 100 млн. гривен. В Луганске – 25 жилых кварталов. На каждый мы выделим по 4 миллиона. В первую очередь работы начнем проводить в Заречных кварталах, поскольку в этом году нам хватило средств, чтобы сделать только объездную дорогу вокруг этого крупнейшего жилого массива», - сказал С.КРАВЧЕНКО.

Он отметил, что без помощи центральной власти такие работы город самостоятельно не осилит.