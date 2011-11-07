Львовская дорога начала закупать электроэнергию на Оптовом рынке

С 1 ноября 2011 Львовская железная дорога начала закупать электроэнергию на Оптовом рынке электрической энергии Украины.

Как сообщили в пресс-службе ЛЖД, 13 октября 2011 Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) утвердила экономические коэффициенты нормативных технологических расходов электроэнергии в сетях ЛЖД, а 20 октября - тарифы на передачу электроэнергии местными (локальными) электросетями и тарифы на поставку электрической энергии по регулируемому тарифу.

Таким образом, Львовская железная дорога выполнила все условия, необходимые для начала закупки электроэнергии на Оптовом рынке и изменила свой статус основного потребителя на лицензиата по поставке электрической энергии по регулируемому тарифу.

Это позволит значительно уменьшить затраты на закупку электроэнергии для нужд железной дороги и ее потребителей, а также увеличить поступление средств от деятельности по реализации (сбыту) электрической энергии, отмечают в пресс-службе ЛЖД.

На сегодня все железные дороги Украины закупают электроэнергию с Оптового рыка электроэнергии Украины: Юго-Западная - с 2002 года, Донецкая - с 2008, Приднепровская - с 2010, Одесская - с апреля 2011, Южная - с августа 2011 и Львовская - с ноября 2011. Суммарный объем закупки электроэнергии железными дорогами Украины составляет около 7,5 млрд. кВт.год в год, что составляет 4,3% от общего объема по Украине.