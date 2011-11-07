Мининфраструктуры обяжет судовладельцев соблюдать международные стандарты

Министерство инфраструктуры намерено обязать судовладельцев соблюдать в Украине международные и европейские стандарты организации рабочего времени и отдыха моряков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проект соответствующего приказа Мининфраструктуры разработала Укрморречинспекция.

Согласно проекту, работодатели-судовладельцы будут обязаны обеспечить организацию надлежащего режима работы членов экипажа судов, и усилить социальную защиту плавсостава судов, что позволит уменьшить количество аварийных ситуаций и снизить их тяжесть из-за переутомления плавсостава во время рейса.

Положение будет регулировать режим работы плавсостава судов транспортного, технического, служебно-вспомогательного, портового и других плавсредств морского и речного транспорта Украины, которые осуществляют перевозку грузов и пассажиров, аварийно-спасательные и ледокольные работы, работы по ликвидации разливов нефтепродуктов, дноуглубительные работы и прочее.

Положение установит четкие нормативы времени работы и отдыха членов экипажа судна, порядок формирования графиков вахт на судах, порядок привлечения и членов экипажа к авральным, аварийным и сверхурочным работам, учет и оплату указанных работ.

Требования документа будут распространяться на всех судовладельцев независимо от формы собственности, а также на физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров и грузов водным транспортом, или обеспечивающих перевозки для собственных производственных нужд.

Контроль за соблюдением требований рабочего времени и времени отдыха членов экипажа судов будет осуществлять Мининфраструктуры Украины, Госинспекция по безопасности на морском и речном транспорте, Госинспекция по труду, управления труда и социальной защиты местных органов власти, профсоюзы.