НКРС усовершенствует порядок выдачи заключений и разрешений

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект решения «Об утверждении изменений к решению НКРС от 12.08.2005 г. № 46», которым определяется порядок проведения работ по предоставлению «Украинским государственным центром радиочастот» (УГЦР) заключений относительно электромагнитной совместимости (ЭМС) и выдаче разрешений на эксплуатацию радиоэлектронных средств (РЭС) и совершенствуются процедурные вопросы подачи заявлений на получение разрешительных документов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Внесение изменений в решение вызвано необходимостью его приведения в соответствие с рядом нормативных документов действующего законодательства. В частности, после внесения изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» заявителю при каждом обращении в УГЦР с соответствующим заявлением о выдаче заключения относительно ЭМС и/или разрешения на эксплуатацию нового РЭС необходимо подавать выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Например, если оператор планирует ввести в эксплуатацию 100 базовых станций, то теперь в связи с изменениями в законе он должен при каждом обращении в УГЦР предоставлять новую выписку или выписку из государственного реестра, то есть в целом подать 200 выписок. Поскольку поданные заявителем документы формируются в отдельное дело, то нет необходимости дублирования поданной в УГЦР выписки из государственного реестра, когда оператор телекоммуникации ее уже предоставлял и она хранится по соответствующему делу.

Согласно проекту изменений, также предусматривается, что оператор телекоммуникаций должен предоставлять выписки или выдержки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей только один раз на протяжении года или при внесении изменений в выписку.

Кроме того, предлагается усовершенствовать и порядок получения разрешений на эксплуатацию некоторых типов РЭС, в случае если их технические характеристики отвечают определенным Комиссией и размещенным в Дополнении. В частности, анализируя отчет Европейской комиссии по коммуникациям (ECC Report 132), Комиссия пришла к выводу о возможности определения в Украине технических характеристик некоторых типов РЭС, для которых не нужно проведение расчетов ЭМС (внедрение так называемого принципа Light Licensing).

Таким образом, планируется, что оператор телекоммуникаций при соблюдении определенных НКРС технических характеристик РЭС (согласно Дополнению 30 предложенного проекта решения) сразу, без проведения УГЦР дополнительных расчетов относительно ЭМС, обращается в УГЦР за получением разрешения на эксплуатацию этого РЭС. В случае несоответствия технических характеристик нового РЭС оператор телекоммуникаций должен в обычном порядке обратиться в УГЦР для проведения расчетов для обеспечения ЭМС нового РЭС с действующими и при позитивных результатах обеспечения ЭМС – за получением разрешения на эксплуатацию этого РЭС.

Документ будет размещен на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.