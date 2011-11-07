Samsung вышел на первое место в мире на рынке смартфонов

Компания Samsung Electronics (Корея) вышла на первое место на рынке смартфонов в мире и в Западной Европе, продав почти 28 млн. шт. в ІІІ квартале 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании Samsung, со ссылкой на исследование компании Strategy Analytics.

По данным Strategy Analytics, за прошедший квартал компания Samsung продала 27,8 млн. смартфонов (доля мирового рынка смартофонов составила 23,8%) и значительно опередила своих главных конкурентов Apple (США) и Nokia (Финляндия), которые поставили на рынок, соответственно, 17,1 млн. (доля рынка 14,6%) и 16,8 млн. (14,4%) смартфонов. В целом по миру поставки телефонов Samsung увеличились более чем на 20% по сравнению со II кварталом, а рост продаж в сегменте смартфонов превысил 40% в квартальном и 300% в годовом исчислении.

Как отметили в компании, одной из первоочередных причин такого рыночного успеха Samsung Electronics стала высокая популярность смартфонов Samsung GALAXY S и GALAXY S II (по состоянию на 17 октября 2011 года суммарные продажи GALAXY S и GALAXY S II на мировом рынке составили 30 млн. штук).

Общий объем мировых продаж смартфонов в третьем квартале 2011 года составил 117 млн.шт., или на 44% больше чем в ІІІ квартале 2010 года. При этом следует отметить, что в ІІІ квартале 2010 года лидером на этом рынке была компания Nokia, доля рынка которой составляла 32,7% (у Samsung – 9,3%).

Справка УНИАН. Samsung Electronics Co., Ltd. — мировой производитель полупроводников, телекоммуникационного и цифрового медиаоборудования, и др. Консолидированные продажи компании в 2010 году составили 135,8 млрд. долларов США. Штат Samsung Electronics насчитывает около 190,5 тыс. сотрудников, работающих в 68 странах мира.