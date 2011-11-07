Львов отмечает 150-летие львовской железной дороги

Львов. Во Львове празднуют 150-летие с начала железнодорожного сообщения в Галиции и Украине.

Сегодня на главном железнодорожном вокзале города открыли памятную доску в честь прибытия из Вены во Львов первого поезда. В ознаменование этого события в 13.00 на второй перрон вокзала прибыл поезд «Ярослав» сообщением Вена-Львов.

В торжествах приняли участие начальник ЛЖД Богдан Пих, председатель Львовской ОГА Михаил Костюк, заместитель городского председателя Львова Олег Синютка.

По словам Богдана Пиха, "для объединения городов и государств никто больше не сделал, чем паровоз".

"Приятно, что поезд, который объединяет Украину и Европу, прибыл именно во Львов", - отметил в свою очередь львовский губернатор .

Как сообщили в пресс-центре Львовской железной дороги, с 150-летием с начала железнодорожного сообщения в Галиции и Украине львовских железнодорожников также поздравит вице-премьер Борис Колесников, который примет участие в торжествах во Львовском Национальном Академическом театре оперы и балета им. С. Крушельницкой.

Справка. 4 ноября 1861 из Вены во Львов прибыл первый поезд - «Ярослав», который состоял из двух вагонов и четырех «тележек» и развивал скорость до 30 км / час. С тех пор движение на железной дороге не прекращалось ни во время войн, ни в годы революций, а сеть железных дорог расширялась и развивалась.

За последние 50 лет ЛЖД железная дорога была реконструирована, почти половина главных путей переведена на электротягу, построены новые вокзалы (Моршин, Трускавец, Червоноград, Чоп, пригородный вокзал во Львове). Впервые в Украине на станции Мостиска-2 установлено устройство "SUW-2000», который позволяет без остановки поезда изменять ширину тележек вагонов с узкой европейской колеи (1435 мм) на широкую отечественную (1520 мм) и наоборот.

Сегодня ЛЖД охватывает территорию 7 западных областей Украины - Львовской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской. Эксплуатационная длина железной дороги составляет 4497,4 км. Самыми крупными транспортными узлами являются станции Стрый, Тернополь, Ивано-Франковск, Ровно, Ковель, Черновцы, Ужгород, Чоп. Штат железной дороги насчитывает 55 тысяч сотрудников.